Акунин об уголовном деле об оправдании терроризма против него: «Цирк с конями»

Писатель Борис Акунин назвал цирком с конями уголовное дело против него в РФ

Писатель Борис Акунин (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) отреагировал в Telegram-канале на то, что против него возбудили уголовное дело в России об оправдании терроризма и нарушении закона об иноагентах.

«Цирк, конечно. С конями. Военный суд, дело о терроризме. Страна победившего маразма», — написал публицист.

Накануне стало известно, что в Западный окружной военный суд поступило дело уголовное дело против Акунина. Как сообщает ТАСС, писателя обвиняют в оправдании террористической деятельности Украины.

Согласно материалам дела, Акунин также только в 2024 году был два раза признан виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента, но продолжил размещать в интернете публикации без маркировки иноагента.

Писателю заочно предъявили уголовное обвинение и объявили его в международный розыск.

Акунин с 2014 года живет в Лондоне. Росфинмониторинг включил Акунина в реестр террористов и экстремистов 18 декабря 2023 года. 12 января 2024 года Минюст РФ внес его в реестр иноагентов.

Ранее Михалков заявил, что разговор с Путиным в 2002 году показал его серьезность.