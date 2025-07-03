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Аэропорт Волгограда возобновил работу в штатном режиме

В аэропорту Волгограда сняли ограничения на прием и отправку самолетов
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imfaydez/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Волгограда сняли ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов самолетов гражданской авиации.

Представитель ведомства также заявил, что в период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один борт, совершавший рейс в Волгоград.

За последние сутки временные ограничения вводились в аэропортах Нижнекамска, Казани, Ульяновска, Саратова и Тамбова. Они уже были сняты.

До этого газета «Ведомости» сообщила, что к 2028 году 31 крупный аэропорт России будет оснащен системами антидроновой защиты, включая 20 аэропортов федеральной собственности и 11 частных.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.

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