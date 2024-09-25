На защиту аэродромов от дронов выделят не менее 11 млрд рублей

К 2028 году 31 крупный аэропорт России должен быть оснащен системами антидроновой защиты, на эти цели будут выделены не менее 11 млрд рублей. Об этом сообщает издание «Ведомости».

Подробности приводятся в обновленной версии федерального проекта «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем (БАС)».

Нацпроект был утвержден в 2023 году. Всего на его реализацию до 2030 года будет выделено порядка 900 млрд рублей.

В начале сентября также сообщалось, что аэропорты в Сибири и на Дальнем Востоке начали закупать защиту от дронов.

Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, речь идет об аэропортах Красноярска и Южно-Сахалинска. Так, первый закупает оборудование для обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов стоимостью 882 тысячи рублей.

Ранее Минтранс поручил усилить меры по защите аэропортов от атак беспилотников.