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На защиту аэродромов от дронов выделят не менее 11 млрд рублей

«Ведомости»: государство планирует установить защиту от дронов на 31 аэродроме

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Фонд «Росконгресс»

К 2028 году 31 крупный аэропорт России должен быть оснащен системами антидроновой защиты, на эти цели будут выделены не менее 11 млрд рублей. Об этом сообщает издание «Ведомости».

Подробности приводятся в обновленной версии федерального проекта «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем (БАС)».

Нацпроект был утвержден в 2023 году. Всего на его реализацию до 2030 года будет выделено порядка 900 млрд рублей.

В начале сентября также сообщалось, что аэропорты в Сибири и на Дальнем Востоке начали закупать защиту от дронов.

Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, речь идет об аэропортах Красноярска и Южно-Сахалинска. Так, первый закупает оборудование для обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов стоимостью 882 тысячи рублей.

Ранее Минтранс поручил усилить меры по защите аэропортов от атак беспилотников.

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