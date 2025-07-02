Стая птиц помешала посадить самолет в аэропорту Новосибирска

В аэропорту Новосибирска самолет ушел на второй круг из-за стаи птиц

Пилот самолета был вынужден отправить воздушное судно на второй круг во время посадки в аэропорту Новосибирска. Об этом сообщил Telegram-канал AVIAINCIDENT.

Посадку не удалось совершить с первого раза, поскольку самолету помешала стая птиц. Со второго раза борт приземлился без каких-либо трудностей.

«Посадка выполнена благополучно в аэропорту Новосибирск (Толмачево) в 14.09 (мск)», — сообщил источник.

Недавно очевидцы сообщили, что самолет не смог приземлиться с первой попытки на острове Ольхон на Байкале. Уточняется, что инцидент произошел во время выполнения рейса из Улан-Удэ на популярный среди туристов остров Ольхон. На опубликованном видео легкомоторный Ан-2 заходит на посадку на грунтовую полосу. После нескольких подскоков пилот принял решение увести воздушное судно на второй круг. Только после этого ему удалось благополучно приземлить самолет, никто из пассажиров не пострадал.

Ранее у самолета Nordwind сдулись колеса при посадке в Сочи.