Росавиация: в аэропорту Казани ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Казани ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — говорится в сообщении.

По словам Кореняко, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Утром 3 июля ограничения были введены в аэропорту Ульяновска. Незадолго до этого Кореняко сообщал, что в аэропорту Самары временно прекратили принимать и отправлять самолеты.

Также в саратовском аэропорту Гагарин вводились ограничения на прием и отправку самолетов. Спустя 1 час и 10 минут они были сняты.

Два дня назад прием и выпуск воздушных судов приостановили в аэропорту Ижевска.

Ранее пассажиры из Москвы услышали «страшный звук» и отказались лететь в Дубай.