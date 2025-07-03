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В Биробиджане в жилом доме произошел взрыв газа

МЧС: хлопок газа, предварительно, произошел в пятиэтажном доме в Биробиджане
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

На улице Набережная в Биробиджане, по предварительным данным, произошел хлопок газа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Еврейской автономной области (ЕАО).

«Пожарные МЧС России в количестве 10 человек, 3 единицы техники работают на месте происшествия», — говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадал мужчина 1957 года рождения. У пострадавшего ожоги конечностей.

До этого в селе Аргудан Лескенского района Кабардино-Балкарии произошел взрыв газа, в результате которого пострадали семь человек, включая двух детей.

14 июня в одном из многоквартирных домов Архангельска произошел взрыв газа с последующим пожаром. По предварительным данным, в результате происшествия частично обрушилась кровля.

Ранее свыше 40 квартир оказались повреждены в результате взрыва газа в Ставрополе.

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