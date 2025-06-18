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В Кабардино-Балкарии семь человек пострадали при взрыве газа

Минздрав: семь человек пострадали при взрыве газа в Кабардино-Балкарии
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Артем Сизов/«Газета.Ru»

В селе Аргудан Лескенского района Кабардино-Балкарии произошел взрыв газа, в результате которого пострадали семь человек, включая двух детей. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства здравоохранения республики.

«Специалисты оценивают их состояние как тяжелое и крайне тяжелое. Дети 2024 и 2023 годов рождения переведены в Республиканский детский клинический многопрофильный центр, 4 взрослых получают лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии и один — в ожоговом отделении РКБ», — говорится в сообщении.

В минздраве отметили, что ситуация с пострадавшими находится на личном контроле главы ведомства Рустама Калибатова.

14 июня в одном из многоквартирных домов Архангельска произошел взрыв газа с последующим пожаром. По предварительным данным, в результате происшествия частично обрушилась кровля.

В этот же день в МЧС РФ сообщили, что два человека без признаков жизни были обнаружены в многоквартирном доме в Архангельске, где произошел взрыв газа. Пожар был ликвидирован.

Ранее при взрыве газа в пятиэтажке Донецка пострадали четыре человека.

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