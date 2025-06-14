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В Архангельске произошел взрыв газа в жилом доме

МЧС: двух человек ищут под завалами дома после взрыва газа в Архангельске
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МЧС Архангельской области

Утром 14 июня в одном из многоквартирных домов Архангельска на улице 100-й Дивизии произошел взрыв газа с последующим пожаром. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Инцидент произошел на улице 100-й Дивизии, 4. По предварительным данным, в результате происшествия частично обрушилась кровля, и под завалами могут находиться два человека.

Предварительно установлено, что возгорание началось в квартире на втором этаже после хлопка бытового газа. Существовала угроза распространения огня на соседние деревянные постройки, однако пожарные оперативно приняли меры. Пожар локализовали на площади 200 квадратных метров. В результате пожара пострадали два человека.

Пожар ликвидируют 23 человека с помощью шести единиц техники. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.

На прошлой неделе в городе Алейске Алтайского края частично рухнул угол многоквартирного жилого дома. Как уточняется, здание на улице Сердюка частично обрушилось во время ремонта. Причиной, по предварительной версии, стал подмыв фундамента. Пострадавших, по имеющимся данным, нет.

Ранее МЧС сообщило об обрушении строительных лесов после взрыва газа в ТЦ в Апшеронске.

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