В МЧС назвали количество квартир, пострадавших в результате взрыва газа в Ставрополе

Свыше 40 квартир в двух домах были повреждены в результате взрыва газа, который произошел утром 21 мая в многоквартирном жилом доме в Ставрополе. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, передает ТАСС.

«Произошел хлопок газовоздушной смеси на 18-м этаже многоквартирного жилого дома с последующим возгоранием, в результате уничтожены две квартиры и пять квартир повреждены, повреждены 66 автомобилей», — рассказали в ведомстве.

В результате взрыва пострадали три человека, в том числе один ребенок. Одного человека пришлось госпитализировать. В соседнем здании повреждение получило остекление и часть балконов 37 квартир.

Инцидент произошел утром 21 мая на улице Тухачевского. Местные жители отметили, что взрывная волна разрушила несущие стены и перекрытия, а груда кирпичей разлетелась на десятки метров.

Предварительной причиной взрыва назвали утечку газа. 18-этажный дом отключили от света, газа и воды. На место ЧП прибыли спасатели. В результате взрыва повреждения получили пять этажей соседнего дома. Там образовалась пробоина в стене, ограждение двух балконов разорвано, выбиты окна в семи квартирах, говорится в сообщении.

Позже стало известно, что Следственный комитет возбудил по факту случившегося уголовное дело. На месте работает следственно-оперативная группа, которая проводит осмотр и другие необходимые следственные действия, назначены экспертизы.

Ранее стало известно, что из-за взрыва газа в Ставрополе поврежден соседний дом.