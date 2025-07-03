Отец задержанного в Азербайджане россиянина не стал раскрывать никаких подробностей

РИА Новости: отец задержанного в Азербайджане не захотел сообщать подробностей

Среди задержанных в Азербайджане якобы за распространение наркотиков граждан России есть житель Калининграда Илья Безуглый. Об этом РИА Новости сообщил его отец Игорь Безуглый.

Он подтвердил, что ему известно о задержании сына азербайджанскими властями, но при этом заявил, что пока не видит смысла говорить об этом.

2 июля посольство РФ в Баку заявило, что Азербайджан не ответил на ноты о предоставлении консульского доступа к арестованным россиянам.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что Россия запросила посещение арестованных российских журналистов. Дипломат отметила, что ведомство остается на связи с посольством.

Накануне в Баку задержали и отправили под арест восемь россиян, которых подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве.

30 июня в Баку были задержаны исполнительный директор бакинского филиала Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. По данным издания Minval, азербайджанские правоохранители заподозрили, что российские журналисты — агенты ФСБ под прикрытием.

Ранее россияне пожаловались на физическое насилие и проверки в Азербайджане.