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Азербайджан проигнорировал ноты посольства РФ о доступе к арестованным россиянам

Посольство РФ: Азербайджан не ответил на ноты о доступе к арестованным россиянам
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РИА Новости

Азербайджан не ответил на ноты о предоставлении консульского доступа к арестованным россиянам. Об этом сообщило посольство РФ в Баку в своем Telegram-канале.

«Посольство в оперативном порядке направило в МИД Азербайджана ноты с требованием предоставить консульский доступ к арестованным российским гражданам. Ответа от азербайджанской стороны не последовало. Вместе с тем, держим данную ситуацию на постоянном контроле и предпринимаем все необходимые меры», — говорится в сообщении.

1 июля в Баку задержали и отправили под арест восемь россиян, которых подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве. Российские СМИ смогли установить личности задержанных — среди них оказались четверо IT-специалистов, психолог, турист и студент архитектурного вуза из Санкт-Петербурга. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

2 июля официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что Россия запросила посещение арестованных российских журналистов. Дипломат отметила, что ведомство остается на связи с посольством.

Ранее россияне пожаловались на физическое насилие и проверки в Азербайджане.

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