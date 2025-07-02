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Минфин списал долги трем регионам России

Минфин списал 15,6 млрд рублей долга по кредитам первым трем регионам России
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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Министерство финансов России заключило первые соглашения о списании части региональной задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму 15,6 млрд рублей. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ведомства.

В перечень первых получателей меры поддержки вошли Алтайский край, Ставропольский край и Республика Адыгея. Списание произведено в объеме средств, которые регионы фактически направили на одобренные федеральным центром цели, включая расходы прошлого года.

Данная мера реализуется в рамках поручения президента России Владимира Путина о списании двух третей задолженности субъектов по бюджетным кредитам. В Минфине подчеркивают, что работа по заключению аналогичных соглашений с другими регионами продолжается.

В марте министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что объем списания задолженности по бюджетным кредитам регионов составил около 1 трлн рублей. Он добавил, что списание бюджетных кредитов регионов коснется это 79 субъектов РФ.

Тогда же премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что большее число регионов может получить право на списание бюджетных кредитов, его могут получить регионы с уровнем бюджетной обеспеченности менее 85% от средних показателей по стране.

Ранее глава Минфина заявил об отсутствии рецессии в России.

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