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Количество регионов с правом на списание бюджетных кредитов может увеличиться

Мишустин: число регионов с правом на списание бюджетных кредитов может вырасти
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что большее число регионов может получить право на списание бюджетных кредитов, право могут получить регионы с уровнем бюджетной обеспеченности менее 85% от средних показателей по стране. Об этом сообщает ТАСС.

Председатель правительства заявил во время выступления с отчетом в Госдуме, что президент России Владимир Путин одобрил инициативу о расширении перечня регионов, которые могут списать кредиты, и направить эти средства на поддержку участников специальной военной операции и выполнение нацпроектов.

«Речь идет о российских субъектах с уровнем бюджетной обеспеченности менее 85% от средних показателей по стране. Соответствующие изменения прорабатываются и будут внесены в нормативные акты в ближайшее время», — сказал Мишустин.

Он также призвал депутатов оперативно рассмотреть соответствующий законопроект, нацеленный на поддержку людей.

В сентябре прошлого года в пресс-службе Минфина сообщили, что государственный долг регионов упадет на 36% после списания задолженностей по бюджетным кредитам — в этом случае объем госдолга составит только 14% по отношению к налоговым и неналоговым доходам.

Министр финансов Антон Силуанов в свою очередь заявлял, что финансовой поддержке регионов РФ в проекте государственного бюджета на ближайшие три года будет уделено значительное внимание.

Ранее политолог назвал предложение Путина по поддержке участников СВО своевременным.

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