Регионам спишут долги по кредитам из бюджета РФ

Объем списания задолженности по бюджетным кредитам регионов составил около 1 трлн рублей. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании президента России с членами правительства, стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«В послании Федеральному собранию Российской Федерации выдали поручение о списании двух третей бюджетных кредитов регионов, при условии направления высвобождаемых средств на реализацию инфраструктурных проектов», — сообщил министр финансов.

Силуанов добавил, что списание бюджетных кредитов регионов коснется это 79 субъектов РФ.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что власти регионов России должны до 1 марта 2025 года обратиться в Минфин для списания задолженности по бюджетным кредитам. Глава правительства подчеркнул, что субъекты смогут списать две трети от общей суммы задолженности по бюджетным кредитам, которая сложилась на момент 1 марта прошлого года.

В сентябре прошлого года в пресс-службе Минфина сообщили, что государственный долг регионов упадет на 36% после списания задолженностей по бюджетным кредитам — в этом случае объем госдолга составит только 14% по отношению к налоговым и неналоговым доходам.

Ранее сообщалось, что Ситибанк простит долги некоторым клиентам перед уходом из России.