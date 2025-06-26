Глава Минфина заявил об отсутствии рецессии в России

Силуанов: в России нет рецессии, у нас есть плановое охлаждение экономики

Министр финансов России Антон Силуанов заявил об отсутствии рецессии в стране. Об этом он рассказал в интервью телеканалу RT.

«У нас нет рецессии, смею вас заверить. У нас есть плановое охлаждение экономики. Поскольку, подогревая определенные отрасли, мы видели ускорение инфляции. И вместе с Центральным банком приняли меры по плановому охлаждению экономики», — сказал Силуанов.

В июне президент РФ Владимир Путин заявил, что важнейшей задачей на текущий год является переход российской экономики к сбалансированному росту.

До этого председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что некоторые аспекты текущей модели экономического роста в России уже не работают и требуется поиск новых подходов.

При этом министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что в российской экономике «по цифрам» наблюдается охлаждение, а по индикаторам она находится на грани перехода в рецессию.

Ранее Путин раскрыл уровень годовой инфляции в России в июне.