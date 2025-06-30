Грета Тунберг начала протест против отмены гей-парада в Будапеште

Известная шведская экоактивистка Грета Тунберг приняла участие в протестной акции в Будапеште. Как сообщает портал Евразия Daily, она выразила несогласие с решением венгерских властей отменить гей-парад (принадлежит движению ЛГБТ, деятельность которого запрещена на территории России).

В своем обращении Тунберг заявила, что поддерживает участников акции, выступающих против отмены массового мероприятия. По ее словам, подобные решения ограничивают права граждан.

«Я присоединяюсь к тысячам людей, которые бросили вызов попыткам запретить это мероприятие», — сказала активистка.

11 июня стало известно, что Грета Тунберг, пытавшаяся попасть в сектор Газа, вернулась в Швецию. Отмечается, что в аэропорту множество людей с флагами Палестины встретили активистку аплодисментами.

Накануне израильские силы провели досмотр и задержание судна Madleen, направлявшегося к берегам сектора Газа в составе коалиции «Флотилия свободы». На борту находились 12 человек, включая Тунберг, а также граждане Франции, Турции, Бразилии и Швеции.

После этого шведская активистка выступила с обвинениями против властей Израиля, утверждая, что была похищена.

Ранее в США рассказали, как издевались израильские военные над Гретой Тунберг.