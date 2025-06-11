Грета Тунберг вернулась в Швецию после депортации из Израиля

Шведская активистка Грета Тунберг, пытавшаяся попасть в сектор Газа, вернулась в Швецию. Об этом сообщает издание Aftonbladet.
Отмечается, что в аэропорту множество людей с флагами Палестины встретили активистку аплодисментами.
До этого сообщалось, что Тунберг была депортирована из Израиля.
Накануне стало известно, что израильские силы провели досмотр и задержание судна Madleen, направлявшегося к берегам сектора Газа в составе коалиции «Флотилия свободы». На борту находились 12 человек, включая Тунберг, а также граждане Франции, Турции, Бразилии и Швеции.
После этого шведская активистка выступила с обвинениями против властей Израиля, утверждая, что была похищена.
Она призвала своих сторонников и близких оказывать давление на правительство Швеции с целью скорейшего освобождения ее и остальных членов экипажа судна.
Ранее в Израиле решили показать Грете Тунберг фильм об атаке ХАМАС в 2023 году.