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В США рассказали, как издевались израильские военные над Гретой Тунберг

Politico: израильские военные издевались над Гретой Тунберг после задержания
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Piroschka van de Wouw/Reuters

Израильские военные проявили жестокость к пассажирам судна с гуманитарной помощью, следовавшего в сектор Газа. Среди них была шведская активистка Грета Тунберг, пишет издание Politico.

Как рассказал французский врач Батист Андре, находившийся на борту, израильские пограничники якобы намеренно создавали неудобства.

По его словам, военнослужащие Израиля включали громкую музыку и танцевали, чтобы мешать людям спать, особенно Тунберг. Также задержанные испытывали проблемы с доступом к пище и воде.

Накануне стало известно, что израильские силы провели досмотр и задержание судна Madleen, которое направлялось к берегам сектора Газа в составе коалиции «Флотилия свободы». На борту находились 12 человек, включая Тунберг, а также граждане Франции, Турции, Бразилии и Швеции.

После задержания судна шведская активистка выступила с обвинениями против властей Израиля, утверждая, что была похищена.

Тунберг также призвала своих сторонников и близких оказывать давление на правительство Швеции с целью скорейшего освобождения ее и остальных членов экипажа судна.

Израильская сторона предупреждала экипаж Madleen о приближении к «запретной зоне» у побережья Газы и предлагала доставить гуманитарную помощь через порт Ашдода. ВМС Израиля среди прочего заявили, что морская блокада Газы действует в рамках международного права, а вход в прибрежные воды анклава закрыт для судоходства.

Ранее Трамп посоветовал «странной» Грете Тунберг пройти курсы по управлению гневом.

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