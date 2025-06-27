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В Союзе журналистов РФ отреагировали на атаку корреспондента из КНР

Глава СЖР Соловьев: атака на журналиста КНР — попытка Киева заставить молчать
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РИА Новости

Удар украинских войск по съемочной группе китайского телеканала в Курской области свидетельствует о попытках со стороны Киева заставить замолчать СМИ. Об этом заявил РИА Новости председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

«Коллега Лу Юйгуан из КНР был ранен вчера при атаке ВСУ, Курской области. Он готовил материал об освобождённых территориях. Первый раз этот наш коллега был ранен еще при взятии Мариуполя»‎, — сказал он.

Соловьев также выразил надежду на объективную оценку произошедшего от правозащитников.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что корреспондент телеканала Phoenix Лу Юйгуан, получивший ранения кожи головы при ударе беспилотника в Кореневском районе Курской области, отказался от госпитализации после обследования. В Курской областной больнице подтвердили отсутствие у журналиста опасных повреждений.

До этого Хинштейн сообщил, что 63-летний журналист прибыл в поселок Коренево для работы. 25 июня в результате удара дрона ВСУ он получил открытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану теменной области.

Корреспондент Phoenix готовил репортаж о мирных жителях в Курской области.

Ранее Захарова прокомментировала удар ВСУ по китайским журналистам в Курской области.

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Атаки на Курскую область
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