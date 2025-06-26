Хинштейн рассказал о состоянии раненного в Курской области китайского журналиста

Хинштейн: раненный в приграничье китайский журналист отказался от госпитализации

Китайский корреспондент телеканала Phoenix Лу Юйгуан, получивший ранения кожи головы при ударе беспилотника в Кореневском районе Курской области, отказался от госпитализации после обследования. Данные о состоянии журналиста привел врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

В Курской областной больнице подтвердили отсутствие у журналиста опасных повреждений.

«Медицинское обследование не выявило угрозы для жизни или здоровья, поэтому господин Лу принял решение о выписке», — уточнил Хинштейн.

Он также предупредил о сохраняющихся рисках в приграничных районах, призвав воздержаться от необязательных поездок.

До этого Хинштейн рассказал, что 63-летний журналист прибыл в поселок Коренево для работы. 25 июня в результате удара дрона ВСУ он получил открытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану теменной области.

Корреспондент Phoenix готовил репортаж о мирных жителях в Курской области.

Ранее Захарова прокомментировала удар ВСУ по китайским журналистам в Курской области.