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Хинштейн раскрыл подробности ранения китайского журналиста в Курской области

Хинштейн: китайский журналист прибыл в приграничье сам перед ранением от дрона
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Китайский корреспондент телеканала Phoenix Лу Юйгуан самостоятельно направился в приграничную зону до получения ранения от украинского беспилотника. Об этом заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По уточненным данным, 63-летний журналист прибыл в поселок Коренево (Курская область) для работы. 25 июня в результате удара дрона ВСУ он получил открытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану теменной области. Медики доставляют пострадавшего в Курскую областную больницу, где «предпримут все меры для сохранения жизни».

Корреспондент Phoenix, который готовил репортаж о мирных жителях в Курской области, пострадал в результате атаки беспилотника 26 июня.

5 июня украинские дроны атаковали автомобиль, в котором находилась съемочная группа телеканала «Звезда», в Алешках Херсонской области.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что ВС РФ не дадут ВСУ никаких поводов появиться в Курской области вновь.

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