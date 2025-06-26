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Китайский журналист ранен после атаки ВСУ на Курскую область

В Курской области при ударе БПЛА ранен репортер китайского телеканала Phoenix
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Anatolii Stepanov/Reuters

Корреспондент китайского телеканала Phoenix, который готовил репортаж о мирных жителях в Курской области, пострадал в результате атаки беспилотника. Об этом сообщил источник в силовых структурах РИА Новости.

«Корреспондент телеканала Phoenix, снимая материал о мирных жителях Курской области, ставших жертвами атак БПЛА ВСУ, сам оказался под ударом и получил ранения. В настоящий момент ему оказывается медицинская помощь», — отметил источник.

5 июня украинские дроны атаковали автомобиль, в котором находилась съемочная группа телеканала «Звезда», в Алешках Херсонской области.

В марте украинский дрон атаковал съемочную группу донецкого телеканала в Горловке. Съемочная группа «Вести. Донецк» выполняла редакционное задание. В машине находились телеоператор, корреспондент и водитель, который увидел дрон, целящийся в автомобиль, и успел увернуться от прямого удара. Беспилотник сдетонировал рядом, осколками посекло машину.

Ранее украинский журналист предложил ввести план по уничтожению российских солдат.

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Атаки на Курскую область
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