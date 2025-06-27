Отец пострадавшего в Шереметьево ребенка рассказал о его состоянии

Отец пострадавшего в Шереметьево ребенка заявил, что сын не может открыть глаза

Ребенок, который пострадал в результате нападения в аэропорту Шереметьево, не может открыть глаза. Об этом Telegram-каналу SHOT сообщил отец мальчика Мохаммад Афзал.

«Только ждать [остается]. Сказали, что поменяли лекарства и смотрят, что будет. <...> Дергает руками и ногами, но глаза не открывает», — сказал отец.

23 июня мальчик прилетел в Шереметьево вместе с матерью. Родительница отвлеклась, чтобы достать коляску. В этот момент 31-летний мужчина схватил ребенка и бросил на пол с высоты своего роста.

Пострадавший получил травму головы и позвоночника, пациента ввели в медикаментозную кому. Серьезных повреждений мозга мальчик не получил.

26 июня Химкинский суд Московской области заключил под стражу Владимира Витикова, который подозревается в нападении на ребенка в аэропорту Шереметьево. Мужчина будет содержаться под арестом до 24 августа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что обвиняемый в нападении на ребенка в Шереметьево может страдать шизофренией.