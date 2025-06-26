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Обвиняемый в нападении на ребенка в Шереметьево, предварительно, страдает шизофренией

Shot: напавший на ребенка в аэропорту мужчина состоял на учете у психиатра
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Telegram-канал SHOT

У мужчины, которого подозревают в нападении на двухлетнего ребенка в Шереметьево, предварительно, диагностировали шизофрению. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, обвиняемый ранее состоял на учете у психиатра.

На кадрах с заседания заметно, что, общаясь с судьей, 31-летний мужчина говорит с закрытыми глазами и не всегда внятно отвечает на вопросы.

Известно, что ранее он уже привлекался к административной ответственности, о статьях не сообщается. Помимо этого, фигурант состоял на учете в ПДН.

Отвечая на вопрос о том, трудоустроен ли он, фигурант сообщил, что «на всю жизнь трудоустроен».

Суд арестовал фигуранта. Инцидент, после которого его задержали, произошел 23 июня в аэропорту Шереметьево. Судя по кадрам с места, мужчина схватил двухлетнего ребенка без видимой на то причины и ударил о пол. После этого сел на пол, прополз несколько метров и встал. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Мальчик получил перелом позвоночника и свода черепа, его ввели в медикаментозную кому, но вскоре могут вывести из этого состояния.

Ранее ученые разработали недельную таблетку от психических заболеваний.

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