В Госдуме предложили обязать мигрантов покупать ДМС

Заместитель руководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева обратилась к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением обязать мигрантов покупать ДМС при въезде в страну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

«Полагаю целесообразным установить необходимость оформления полиса добровольного медицинского страхования для всех иностранных граждан, въезжающих в Российскую Федерацию», — заявила она.

По словам замруководителя партии, нововведение позволит снизить нагрузку на государственные больницы, перераспределив затраты между работодателями и мигрантами, а также обеспечить доступ иностранных граждан к медпомощи за их счет. Политик предложила сделать наличие ДМС одним из обязательных условий пребывания в России.

До этого глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что мигранты, дети которых не посещают школы в РФ, должны уехать на родину.

24 июня депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект, предполагающий расширение списка работ и должностей, которые не могут замещать иностранные граждане. Согласно проекту, иностранцы не смогут занимать должности, требующие российского гражданства по закону, работать в государственных и муниципальных органах или бюджетных учреждениях, если это не предусмотрено федеральным законом.

Ранее в Госдуме призвали запретить мигрантам приезжать в РФ с детьми.