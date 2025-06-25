На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили обязать мигрантов покупать ДМС

Партия «Новые люди» предложила обязать мигрантов покупать ДМС при въезде в РФ
close
Talukdar David/Shutterstock/FOTODOM

Заместитель руководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева обратилась к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением обязать мигрантов покупать ДМС при въезде в страну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

«Полагаю целесообразным установить необходимость оформления полиса добровольного медицинского страхования для всех иностранных граждан, въезжающих в Российскую Федерацию», — заявила она.

По словам замруководителя партии, нововведение позволит снизить нагрузку на государственные больницы, перераспределив затраты между работодателями и мигрантами, а также обеспечить доступ иностранных граждан к медпомощи за их счет. Политик предложила сделать наличие ДМС одним из обязательных условий пребывания в России.

До этого глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что мигранты, дети которых не посещают школы в РФ, должны уехать на родину.

24 июня депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект, предполагающий расширение списка работ и должностей, которые не могут замещать иностранные граждане. Согласно проекту, иностранцы не смогут занимать должности, требующие российского гражданства по закону, работать в государственных и муниципальных органах или бюджетных учреждениях, если это не предусмотрено федеральным законом.

Ранее в Госдуме призвали запретить мигрантам приезжать в РФ с детьми.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами