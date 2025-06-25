Глава СПЧ назвал категорию мигрантов, которым нет места в РФ

Фадеев: мигранты, дети которых не ходят в школу, не должны оставаться в РФ

Мигранты, дети которых не посещают школы в РФ, должны уехать на родину. Об этом заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

«Если иностранные граждане не намерены соблюдать законы страны пребывания — пусть уезжают обратно, и права их детей на образование обеспечивает страна исхода», — заявил он.

Фадеев подчеркнул, что страна не может себе позволить безответственное отношение к будущему детей, даже если они не граждане России.

По мнению главы Совета, высокий процент таких детей и подростков в общественных местах угрожает стать серьезным криминогенным фактором.

До этого представители партии «Новые люди» во главе с зампредом Сарданой Авксентьевой направили обращение в МВД, в котором выражена инициатива наказывать родителей-мигрантов, дети которых систематически пропускают школьные уроки — вплоть до высылки из страны. По мнению депутатов, подобные меры необходимы на фоне растущей преступности среди мигрантов.

Ранее в Госдуме призвали запретить мигрантам приезжать в РФ с детьми.