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В Госдуму внесли проект о запрете иностранцам работать в школах и больницах

В ГД внесли проект о запрете мигрантам работать в учебных и научных организациях
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Depositphotos

Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект, предполагающий расширение списка работ и должностей, которые не могут замещать иностранные граждане. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ предлагает расширить перечень работ и должностей, которые не могут занимать иностранцы. Согласно пояснительной записке, список профессиональной деятельности для мигрантов остается открытым, и его можно дополнять или исключать некоторые пункты по мере необходимости. Однако безопасность страны и обеспечение работой российских граждан должны быть важнее доходов отдельных лиц.

Согласно проекту, иностранцы не смогут занимать должности, требующие российского гражданства по закону, работать в государственных и муниципальных органах или бюджетных учреждениях, если это не предусмотрено федеральным законом.

Предлагается также запретить работать в учреждениях, которые занимаются паспортным, визовым контролем и другими государственными услугами, а также в военных комиссариатах, лечебных, учебных и научных организациях, на территории аэродромов, вертодромов и аэропортов.

24 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что принятые Государственной думой законы, направленные на борьбу с нелегальной миграции, начали действовать.

Ранее суд в Татарстане арестовал мигранта, получившего сертификат на квартиру.

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