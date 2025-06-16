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«Пусть ждут дома»: в Госдуме призвали запретить мигрантам приезжать в РФ с детьми

Депутат Нилов: дети мигрантов должны ждать работающих в РФ родителей у себя дома
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Илья Питалев/РИА Новости

Мигрантам не нужно везти с собой детей в Россию, особенно если у них нет средств платить за их обучение, считает депутат Госдумы Ярослав Нилов. Так в беседе с 360.ru он объяснил предложение об отмене бесплатного школьного образования для детей иностранцев, заявив, что важно пересмотреть сам факт нахождения детей мигрантов с родителями на территории РФ.

Сейчас власти стремятся изменить ситуацию с семьями мигрантов, рассматривая конкретные меры в этом направлении. Если у приезжих нет возможности платить за обучение детей, то привозить их с собой не нужно, убежден Нилов.

«Если нет возможности, надо ждать дома, не нужно ехать. Если у вас нет возможности купить и обслуживать Mercedes, вы его не покупаете, пользуетесь общественным транспортом», — заявил депутат.

При этом он добавил, что это не дискриминация по национальному или религиозному принципу, так как ко всем детям в стране относятся с уважением. Однако в первую очередь власти должны заботиться о благополучии российских детей, действуя в их интересах, пояснил парламентарий. По его мнению, присутствие не знающих русский язык иностранных детей в классах снижает общий уровень образования для остальных учащихся.

Сейчас депутаты уже рассматривают законопроект об отмене послабления, которое разрешает мигрантам приезжать в Россию вместе с детьми, сообщил Нилов. По его словам, нужно добиться того, чтобы желающие приехать на заработки иностранные граждане делали это без своих семей, а затем – возвращались к ним.

«[Дети] должны ждать дома, им не нужно сюда приезжать, — подчеркнул парламентарий. — Как туристы, пожалуйста. На законом установленный срок можно приехать, побыть и возвращаться. Ехать на родину и ждать, пока родитель вернется».

Напомним, до этого Нилов призвал отменить бесплатное школьное образование для детей мигрантов и ограничить количество попыток сдачи теста по русскому языку. Он выразил негодование относительно того, почему государство бесплатно обучает иностранных граждан, подчеркнув, что за образование детей-мигрантов должны платить их родители, работодатель, посольство, фонды, иностранные государства, но не российские налогоплательщики.

Ранее в МВД РФ заявили об увеличении количества совершаемых мигрантами преступлений.

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