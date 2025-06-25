Жители Крыма сняли на видео ночную атаку БПЛА ВСУ

В сети опубликовали кадры из Крыма во время атаки беспилотников

Опубликована видеозапись из Крыма, который в ночь на 25 июня был атакован украинскими беспилотниками. Кадры появились в Telegram-канале «Mash на волне».

На видео слышен звук пролетающего беспилотника. Сам дрон или взрывы в кадре не видны.

Ночью губернатор Михаил Развожаев заявлял, что защита Севастополя и Крыма от атак украинских ракет и беспилотных летательных аппаратов была значительно усилена.

По его словам, в последнее время практически не происходит ракетных атак, так как они перехватываются еще над морем. Атаки беспилотников отбиваются примерно по такой же схеме.

Утром Минобороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 18 украинских дронов над регионами России. По информации ведомства, четыре из них сбили над Крымом.

Ранее в Ростовской области в результате атаки БПЛА было повреждено промпредприятие.