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В Казани средства ПВО отражают атаку беспилотников

SHOT: жители Казани сообщили о звуках взрывов и работе ПВО в небе над городом
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Станислав Красильников/РИА Новости

Жители Казани рассказали, что в небе слышны звуки взрывов из-за работы средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам жителей Авиастроительного района, около 19:50 по мск прогремели несколько взрывов, после чего в небе был виден черный дым.

После 21:00 в разных районах Казани прозвучали около 10 взрывов. В городе была объявлена воздушная тревога. После работы ПВО жители Аракчино и северо-запада города нашли у своих домов обломки сбитых беспилотников.

«В казанском аэропорту из-за ограничения на полеты задержаны десятки рейсов, минимум два отменены», — отмечается в сообщении.

По данным SHOT, аэропорт уже более трех часов не принимает и не отправляет рейсы.

В Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО в период с 16:10 до 19:50 мск уничтожили и перехватили 22 украинских дрона: 13 из них — над территорией Воронежской области, 4 — в Белгородской области, 3 беспилотника — в Саратовской, и по одному дрону сбили в Самарской области и Республике Татарстан.

В ночь на вторник беспилотник Вооруженных сил Украины повредил многоэтажный жилой дом в Красногорске Московской области. В одной из квартир начался пожар. Пострадали два человека, среди них — мужчина с осколочными ранениями. Кроме того, из здания эвакуировали около 100 человек, включая 30 детей. Следственный комитет России начал расследование.

Ранее на Западе заявили, что Украина начала массовое производство «достающей до Москвы» ракеты «Сапсан».

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