На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подсудимым по делу о нападении в Чечне 26-летней давности грозит длительный срок

Членам банды Басаева грозит 25 и 28 лет за нападение в 1999 году
close
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Гособвинение запросило 25 и 28 лет лишения свободы для двоих участников банды Басаева и Хаттаба. Об этом сообщили в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону.

Речь идет о Вахите Хамзатханове и Тахире Бегельдиеве. По версии следствия, в октябре 1999 года они участвовали в засаде на российских военных в станице Червленной Чеченской Республики. Тогда боевики ликвидировали 15 военнослужащих, а еще 28 — ранили.

Подсудимые, по данным дела, стреляли по военным из автоматов и использовали гранатометы. Однако вину они не признали.

Помимо тюремных сроков, прокурор также потребовал назначить каждому из них штраф в размере 500 тысяч рублей.

В мае ФСБ сообщила о задержании четверых членов банды Шамиля Басаева, которые причастны к нападениям на российских военных в 1999—2000 годах.

В июне прошлого года СК сообщал, что установил личности 131 боевика из банды Басаева, причастных к нападению на Ингушетию в 2004 году.

Ранее МВД обновило список самых разыскиваемых преступников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами