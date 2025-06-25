Подсудимым по делу о нападении в Чечне 26-летней давности грозит длительный срок

Членам банды Басаева грозит 25 и 28 лет за нападение в 1999 году

Гособвинение запросило 25 и 28 лет лишения свободы для двоих участников банды Басаева и Хаттаба. Об этом сообщили в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону.

Речь идет о Вахите Хамзатханове и Тахире Бегельдиеве. По версии следствия, в октябре 1999 года они участвовали в засаде на российских военных в станице Червленной Чеченской Республики. Тогда боевики ликвидировали 15 военнослужащих, а еще 28 — ранили.

Подсудимые, по данным дела, стреляли по военным из автоматов и использовали гранатометы. Однако вину они не признали.

Помимо тюремных сроков, прокурор также потребовал назначить каждому из них штраф в размере 500 тысяч рублей.

В мае ФСБ сообщила о задержании четверых членов банды Шамиля Басаева, которые причастны к нападениям на российских военных в 1999—2000 годах.

В июне прошлого года СК сообщал, что установил личности 131 боевика из банды Басаева, причастных к нападению на Ингушетию в 2004 году.

Ранее МВД обновило список самых разыскиваемых преступников.