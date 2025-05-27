ФСБ сообщила о задержании четырех членов банды Басаева

Силовики задержали четверых членов банды одного из лидеров борьбы за независимость Ичкерии Шамиля Басаева, которые причастны к нападениям на российских военных в 1999—2000 годах. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ, передает РИА Новости.

В ФСБ рассказали, что СК и МВД собрали доказательную базу в отношении Арсена Колдасова, Раджаба Хасаева, Батыра Арсанова и Расула Тахтамирова. Колдасова задержали в Ставропольском крае, Арсанова в Ингушетии, Хасаева в Дагестане, Тахтамирова в Астраханской области.

Они доставлены в орган предварительного следствия. Фигурантам дела предъявили обвинения по статьям о бандитизме, вооруженном мятеже и покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Розыск членов банды Басаева и Хаттаба, ответственных за нападения в Ботлихском районе Дагестана в августе 1999 года, у станицы Червленной Шелковского района Чечни в октябре 1999 года и на псковских десантников в феврале 2000 года, продолжается, добавили в спецслужбе.

В июне 2024 года СК сообщал, что установил личности 131 боевика из банды Басаева, причастных к нападению на Ингушетию в 2004 году.

Ранее участник нападения на Буденновск обжаловал приговор.