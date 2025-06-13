МВД обновило список самых разыскиваемых преступников

МВД обновило список преступников, за помощь в розыске которых обещают ₽1 млн

МВД России обновило список самых разыскиваемых преступников. Об этом сообщил ТАСС.

В настоящее время в перечень включены 11 фамилий преступников, за оказание помощи в розыске которых ведомство обещает выплатить вознаграждение в один миллион рублей.

Среди них два командира украинской бригады «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Константин Немичев и Сергей Величко, которые, в частности, обвиняются в пытках российских военных. Орский маньяк Валерий Андреев, Андрей Кузнецов (Келейник Силуан — последователь отца Сергия), сбежавший из страны главарь ОПГ Фахрудин Махмудов.

В список также включены лидер брянской ОПГ Николай Емельянов, совершивший покушение на председателя Самарского областного суда Владимир Кириллов, а также Дмитрий Мамонов, который заминировал тело своего друга.

Министерство исключило из списка Семена Ермолинского, который был одним из активных участников ОПГ, совершившей в Свердловской области множество различных уголовных преступлений.

В мае ФСБ сообщила о задержании четверых членов банды Шамиля Басаева, которые причастны к нападениям на российских военных в 1999—2000 годах.

Ранее в розыск объявили жену предполагаемого фигуранта атак на аэродромы РФ.