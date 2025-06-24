В Иране прокомментировали информацию об открытии воздушного пространства страны

Власти Ирана заявили, что пока не открывали свое воздушное пространство

Иран пока не открывал свое воздушное пространство, заявил официальный представитель министерства дорог и городского развития Ирана Маджид Ахаван. Об этом сообщает агентство YJC.

По его словам, ведомство пока не приняло решение по поводу открытия воздушного пространства Ирана.

До этого сервис Flightradar24 сообщил, что воздушное пространство Ирана открыто для прилетов в Тегеран и вылетов из него для международных рейсов при наличии предварительного разрешения.

Небо над Ираном было закрыто для полетов с 13 июня.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

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Ранее компании из ОАЭ и Катара изменили расписание рейсов на фоне конфликта.