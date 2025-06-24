Иран открыл воздушное пространство для международных рейсов

Воздушное пространство Ирана открыто для прилетов в Тегеран и вылетов из него для международных рейсов. Об этом сообщает сервис Flightradar24 на своей странице в соцсети X.

В публикации отмечается, что международные прилеты и вылеты в Тегеран разрешены при наличии предварительного разрешения.

Небо над Ираном было закрыто для полетов с 13 июня.

До этого сообщалось, что власти Бахрейна объявили о временном закрытии воздушного пространства.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее компании из ОАЭ и Катара изменили расписание рейсов на фоне конфликта.