Компании из ОАЭ и Катара изменили расписание рейсов на фоне конфликта

Эмиратская авиакомпания Etihad Airways отменила ряд рейсов на 23 и 24 июня

Эмиратская авиакомпания Etihad Airways отменила несколько рейсов на 23 и 24 июня. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что авиакомпания отменила рейсы между Абу-Даби и Дохой, Манамой, Маскатом, Эль-Кувейтом, Эр-Риядом на 23 июня. 24 июня не будут осуществляться полеты между Абу-Даби и Дохой, Дамманом и Маскатом.

«В ближайшее время возможны дальнейшие изменения или сбои в расписании», — предупредил клиентов авиаперевозчик.

Одновременно катарская Qatar Airways возобновила полеты после полного закрытия воздушного пространства страны из-за удара Ирана по военной базе США в стране. На этом фоне авиакомпания направила дополнительный персонал в международный аэропорт Хамад в Дохе для помоши пострадавшим от задержек пассажирам.

До этого в Домодедово заявили об улучшении обслуживания пассажиров задержанных рейсов на фоне перекрытия воздушного пространства некоторых стран на фоне ударов Ирана по военным базам США.

После ударов Ирана по военным базам США ОАЭ, Бахрейн и Катар закрыли свои воздушные пространства. Небо над Ираном закрыто для полетов с 13 июня.

Позднее вечером того же дня Бахрейн и Кувейт сняли ограничения на полеты в своих воздушных пространствах.

Ранее у борта, вылетевшего из Внуково, вырвало капот на взлете.