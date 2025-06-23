Две страны Среднего Востока закрыли воздушное пространство

Власти Бахрейна объявили о временном закрытии воздушного пространства. Об этом сообщает государственное агентство страны BNA.

Отмечается, что решение принято «в качестве меры предосторожности на фоне эскалации в регионе».

По данным сервиса Flightradar24, который проанализировал траектории полетов и аудиозаписи диспетчеров, в настоящий момент закрыто воздушное пространство над Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

Сегодня власти Катара также временно закрыли воздушное пространство страны в целях безопасности.

До этого аналогичную меру приняли Иордания, Ирак и Ливан.

Росавиация в связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке обновила указания (NOTAM) для российских эксплуатантов воздушных судов. Документ предписывает не выполнять полеты в/из аэропортов Израиля и Ирана, а также в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара. Данные указания действуют до особого распоряжения — предварительно до 02:59 мск 26 июня, сказал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

Ранее Иран атаковал военные базы США на Ближнем Востоке.