В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Калуги. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

Сообщение об ограничениях в работе аэропорта Калуги появилось в 18:25 мск, а об отмене — в 19:20. Таким образом, воздушная гавань не принимала и не отправляла рейсы примерно час.

22 июня Кореняко сообщил о приостановке приема и выпуска самолетов в аэропорту Волгограда. Ограничения были сняты спустя пять часов.

27 мая замдиректора АНО «Центр развития законодательства», кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков объяснил, что стандартные страховые полисы в большинстве случаев включают в себя компенсацию за задержку рейсов самолетов, причем чаще всего причина значения не имеет. Поэтому при оформлении страховки с покрытием таких рисков пассажиру в любом случае полагается возмещение ущерба.

Обычно начисления происходят автоматически. Однако есть и случаи, когда страховая компания имеет право отказаться от компенсации. На фоне участившихся случаев задержки рейсов из-за дронов покупка страхового полиса — это единственный инструмент по возвращению расходов в случае срыва перелета, подчеркнул эксперт.

Ранее российские пилоты увидели странный белый шар в небе.