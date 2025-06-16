У самолета, выполняющего рейс Москва – Батуми, вырвало капот в воздухе

112: у борта, вылетевшего из Внуково, вырвало капот на взлете

У борта Superjet-100, выполняющего рейс Москва – Батуми, вырвало капот прямо в воздухе во время взлета. Никто не пострадал, пишет Telegram-канал 112.

«‎Самолет вылетел из Внуково в Батуми, но уже на взлете пассажиры поймали мощный заряд адреналина — кусок обшивки отвалился и людям предстали внутренности движка лайнера», — говорится в сообщений.

Как уточняется, самолет экстренно вернули, в аэропорту Внуково объявили код «синий» — авиационное происшествие в воздухе, аварийная посадка.

До этого сообщалось, что Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India, выполняющий рейс в Нью-Дели, вернулся в Гонконг после того, как пилот заподозрил техническую неисправность в воздухе.

12 июня произошло крушение самолета Boeing 787, принадлежащего компании Air India, произошло в районе Меганинагар, недалеко от аэропорта Ахмадабада в индийском штате Гуджарат. Воздушное судно следовало по маршруту Ахмадабад — Лондон, но рухнуло на землю почти сразу после вылета. Всего на борту находились 242 человека.

Ранее единственный выживший в авиакатастрофе в Индии рассказал о своем спасении.