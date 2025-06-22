Пользователи Flightradar заметили рейс Дубай — Минск над Ираном

SHOT: 18 тысяч человек следят за полетом самолета из Дубая в Минск над Ираном

18 тысяч человек следят через Flightradar за полетом пассажирского самолета «Белавиа» из Дубая в Минск, который, как показывает сервис, пролетает над территорией Ирана. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

При этом представители авиакомпании «Белавиа» ранее говорили, что изменили маршрут рейса в Дубай, который пролетал над Ираном. Он должен был выполняться в обход небезопасных территорий.

Позднее стало известно, что у воздушного судна произошел сбой GPS, на само деле оно пролетело над территорией Пакистана.

22 июня сообщалось, что Иран продлил закрытие своего воздушного пространства еще на 24 часа.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее авиакомпания из ОАЭ Flydubai отменила все рейсы в Петербург до 30 июня.