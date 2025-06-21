Авиакомпания из ОАЭ отменила рейсы в Петербург до 30 июня

Авиакомпания Flydubai отменила все рейсы в Петербург до 30 июня

Авиакомпания из ОАЭ Flydubai отменила все рейсы в Санкт-Петербург до 30 июня. Об этом сообщает РИА Новости.

«Рейсы Flydubai в Иран, Ирак, Израиль, Сирию и Санкт-Петербург остаются приостановленными до 30 июня», — сообщили в авиакомпании.

Отмечается, что в другие города России рейсы были восстановлены.

В пресс-службе компании уточнили, что полеты продолжаются по тем направлениям, где это «позволяют условия».

13 июня Flydubai отменила 22 рейса за 13-14 июня в Дубай из 10 аэропортов РФ.

Позднее авиакомпания Air Arabia отменила все рейсы в Россию из-за ситуации на Ближнем Востоке до 30 июня.

Перед этим сообщалось, что из-за конфликта на Ближнем Востоке более 1,3 тыс. человек, направлявшихся в Россию, застряли в аэропортах Объединенных Арабских Эмиратов и на Шри-Ланке. Часть туристов временно разместили в гостиницах, другие решили добираться домой самостоятельно — через Абу-Даби или Астану. Проблема затронула и транзитных пассажиров.

Ранее сообщалось, что треть путевок на отдых в Сочи аннулирована после отмены рейсов Flydubai.