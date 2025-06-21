На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Авиакомпания из ОАЭ отменила рейсы в Петербург до 30 июня

Авиакомпания Flydubai отменила все рейсы в Петербург до 30 июня
close
Alexander Cornwell/Reuters

Авиакомпания из ОАЭ Flydubai отменила все рейсы в Санкт-Петербург до 30 июня. Об этом сообщает РИА Новости.

«Рейсы Flydubai в Иран, Ирак, Израиль, Сирию и Санкт-Петербург остаются приостановленными до 30 июня», — сообщили в авиакомпании.

Отмечается, что в другие города России рейсы были восстановлены.

В пресс-службе компании уточнили, что полеты продолжаются по тем направлениям, где это «позволяют условия».

13 июня Flydubai отменила 22 рейса за 13-14 июня в Дубай из 10 аэропортов РФ.

Позднее авиакомпания Air Arabia отменила все рейсы в Россию из-за ситуации на Ближнем Востоке до 30 июня.

Перед этим сообщалось, что из-за конфликта на Ближнем Востоке более 1,3 тыс. человек, направлявшихся в Россию, застряли в аэропортах Объединенных Арабских Эмиратов и на Шри-Ланке. Часть туристов временно разместили в гостиницах, другие решили добираться домой самостоятельно — через Абу-Даби или Астану. Проблема затронула и транзитных пассажиров.

Ранее сообщалось, что треть путевок на отдых в Сочи аннулирована после отмены рейсов Flydubai.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами