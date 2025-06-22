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Иран продлил закрытие своего воздушного пространства

ISNA: Иран продлил закрытие своего воздушного пространства на 24 часа
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Borkin Vadim/Shutterstock/FOTODOM

Иран продлил закрытие своего воздушного пространства еще на 24 часа. Об этом сообщило агентство ISNA.

По его данным, воздушное пространство страны закрыто до 23 июня до 14:00 по местному времени.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее авиакомпания из ОАЭ Flydubai отменила все рейсы в Петербург до 30 июня.

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