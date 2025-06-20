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Путин рассказал об уровне безработицы среди молодежи

Путин: Россия по показателю молодежной безработицы входит в число лучших в мире
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PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Россия по уровню безработицы среди молодежи входит в число лучших в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Растет занятость среди молодых людей, которые только выходят на рынок труда, получают первое место работы», — отметил глава государства.

По словам президента, в РФ уровень молодежной безработицы составляет около 7,5%.

Путин выступает на пленарном заседании ПМЭФ. Помощник президента Юрий Ушаков ранее сообщил, что российский лидер даст оценку международной ситуации, а также расскажет о положении дел в российской и мировой экономике. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

До этого сообщалось, что российские компании более всего нуждаются в специалистах-техниках по web, разработчиках сайтов и приложений, а также в системных аналитиках.

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в марте рассказывал, что с 2020 года уровень безработицы в России сократился в 2,4 раза.

Ранее Голикова заявила о рекордно низкой безработице в России.

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ПМЭФ – 2025
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