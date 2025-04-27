Стало известно, в ком острее всего нуждаются российские компании

Российские компании более всего нуждаются в специалистах-техниках по web, разработчиках сайтов и приложений, а также в системных аналитиках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Среди IT-профессий больше всех востребованы специалисты-техники по web, которые обеспечивают работу сайтов, веб-серверного оборудования и программного обеспечения. Незакрытыми в этой сфере остаются 44% рабочих мест.

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин ранее рассказал, что с 2020 года уровень безработицы в России сократился в 2,4 раза. По его прогнозу, ситуация с дефицитом кадров в отдельных профессиях (например, у сварщиков, каменщиков, токарей) пока что будет сохраняться. По словам Балынина, позитивным эффектом от этого станет сохранение высокого уровня оплаты труда у высококвалифицированных работников этих профессий и его рост темпами на 10–15% выше темпов роста среднего размера оплаты труда по экономике.

Ранее в Роскачестве предрекли возвращение части релокантов.