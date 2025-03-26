В России вдвое упал уровень безработицы за пять лет

Экономист Балынин: безработица в России упала более чем вдвое с 2020 года

С 2020 года уровень безработицы в России сократился в 2,4 раза, оценил для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«На данный момент известны данные за январь по уровню безработицы. Он составляет 2,4%. В январе 2024 года показатель был равен 2,9%, то есть за год ее уровень снизился. А в среднем за полный 2020 год уровень безработицы был 5,8%, что в 2,4 раза выше текущих значений. В России в настоящее время рекордно низкий уровень безработицы. Предполагаю, что примерно на таких же рекордно низких значениях (в районе 2,4%) уровень безработицы будет сохраняться и в течение всего 2025 года», — отметил Балынин.

По его прогнозу, ситуация с дефицитом кадров в отдельных профессиях (например, у сварщиков, каменщиков, токарей) пока что будет сохраняться. По словам Балынина, позитивным эффектом от этого станет сохранение высокого уровня оплаты труда у высококвалифицированных работников этих профессий и его рост темпами на 10–15% выше темпов роста среднего размера оплаты труда по экономике.

По данным Росстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в России за 2024 год составила 87 952 рубля. Это значение учитывает премии, но указано до вычета налогов.

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