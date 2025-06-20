Путин призвал Госдуму РФ в короткие сроки улучшить трудовое законодательство

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) призвал депутатов Государственной думы в скором времени принять правительственный пакет проектов, направленных на улучшение федерального трудового законодательства.

Выступая на форуме, Путин также подчеркнул, что в России уровень безработицы снизился до исторического минимума. По его словам, за последние четыре года количество занятых в Российской Федерации увеличилось на 2 млн 400 тысяч человек.

5 июня председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил ограничить выплаты по беременности и родам для мигрантов. Сообщалось, что парламентарий направил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой и председателю Социального фонда России Сергею Чиркову.

Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ-2025. Ушаков ранее сообщил, что Путин даст оценку международной ситуации, а также расскажет о положении дел в российской и мировой экономике. В Кремле подчеркнули, что выступление президента РФ на пленарной сессии ПМЭФ «будет объемным». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления Путина и его ответы на вопросы модератора.

Ранее Путин рассказал о решении проблемы социального неравенства.