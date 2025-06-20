Путин рассказал о снижении безработицы до исторического минимума

В России уровень безработицы снизился до исторического минимума. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он также отметил, что за последние четыре года количество занятых в Российской Федерации увеличилось на 2 млн 400 тысяч человек.

«Начиная с октября прошлого года в целом по стране уровень безработицы стабилизировался и составляет примерно 2,3%», — сказал глава государства.

Путин выступает на пленарном заседании ПМЭФ. Помощник президента Юрий Ушаков ранее сообщил, что Путин даст оценку международной ситуации, а также расскажет о положении дел в российской и мировой экономике. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

До этого вице-президент «Опоры России», глава комитета по производительности труда Дмитрий Пищальников заявил, что безработица в РФ в 2025 году останется на историческом минимуме в 2,3% или будет даже ниже. По его словам, снижение темпов роста экономики и ужесточение миграционной политики влияют друг на друга, нивелируя эффект от каждого в отдельности, поэтому безработица в текущем году останется на стабильно низком уровне.

По данным Росстата, в 2024 году уровень безработицы в России достиг исторического минимума, снизившись до 2,3%. Это снижение обусловлено увеличением занятости в различных секторах экономики, включая оборонную промышленность, что привело к дефициту рабочей силы в некоторых отраслях.

Ранее сообщалось, что Россия вошла в тройку стран по уровню безработицы.