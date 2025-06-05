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В Госдуме РФ призвали ограничить декретные выплаты для мигрантов

Депутат Нилов предложил ограничить выплаты по беременности и родам для мигрантов
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Виктор Толочко/Sputnik/РИА «Новости»

Председатель комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил ограничить выплаты по беременности и родам для мигрантов. Об этом пишет ТАСС.

В материале отмечается, что парламентарий направил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой и председателю Социального фонда России Сергею Чиркову.

«Для лиц, имеющих РВП (разрешение на временное проживание — «Газета.Ru»), вид на жительство, а также для граждан стран — членов Евразийского экономического союза, включая временно пребывающих в РФ и работающих по трудовым или гражданско-правовым договорам, предлагается больничные листы оплачивать при условии, что страховые взносы [на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством] с их заработка уплачивались в течение не менее шести месяцев до месяца наступления страхового случая», — говорится в документе.

Еще депутат выступил за то, чтобы предоставлять иностранцам право на выплаты по беременности и родам только в том случае, если их страховой стаж составляет не менее года. То же касается выплат при рождении ребенка и по уходу за детьми в возрасте до 1,5 года. При этом Нилов подчеркнул, что для граждан Белоруссии стоит сохранить действующие нормы.

3 июня руководитель фракции ЛДПР в Госдуме России Леонид Слуцкий предложил отменить социальную пенсию по старости для мигрантов и перераспределить освободившиеся средства в пользу пожилых россиян. Депутат назвал предоставление иностранцам таких выплат «аттракционом невиданной щедрости» со стороны властей.

Ранее в ГД РФ сообщили о подготовке девяти проектов, направленных на изменение миграционного законодательства.

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