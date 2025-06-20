Путин рассказал о решении проблемы социального неравенства

В России последовательно решают проблему социального неравенства. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Именно в качественной, структурно новой занятости ключ к повышению доходов граждан, семей, к сокращению социального неравенства. Конечно, это еще остается для нас проблемой, но мы ее последовательно решаем. Мы уже сделали многое для опережающего роста доходов наименее обеспеченных граждан страны», — сказал президент.

На нем же российский лидер сказал, что по итогам 2024 года уровень бедности в России достиг рекордных 7,2%.

18–21 июня в Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум. Тема мероприятия в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Свое участие в форуме уже подтвердили более 92 стран и территорий, в их числе — страны Азии, Африки и Латинской Америки. Страной-гостем ПМЭФ-2025 стало Королевство Бахрейн.

Деловая программа форума состоит из четырех тематических направлений: «Экономика развития: обеспечивая рост», «Технологии: стремление к лидерству», «Среда для жизни» и «Человек в новом мире». Кроме того, на мероприятии запланированы 15 двусторонних встреч с зарубежными бизнес-партнерами России.

ПМЭФ проводится ежегодно с 1997 года. С 2006-го в нем участвует президент России.

Ранее Путин заявил о развитии инфляционной динамики выше ожиданий.