Причастную к продаже авто убитой жены экс-мэра Самары отправили под домашний арест

В Самаре суд поместил под домашний арест родственницу семьи Метревели, обвиняемую в мошенничестве с имуществом убитых бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Речь идет о 78-летней Таисии Киселевой. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»). Женщина приходится родственницей 56-летней уроженке Самарской области Светлане Метревели и ее 25-летнему племяннику Дмитрию Метревели, обвиняемым в убийстве и пособничестве в убийстве экс-мэра Самары и его жены. Как считает следствие, Киселева, действуя в сговоре с внучкой убитых супругов и другими лицами, мошенническим путем завладела автомобилем жены Тархова и продала его местному жителю более чем за 1 млн рублей.

В мае в СК заявили, что Светлана и Дмитрий Метревели проживают за границей и были объявлены в международный розыск. По данным следствия, Светлана Метревели давала указания о методах расправы внучке четы Тарховых Екатерине Бельской. Предполагается, что Екатерина вместе с Дмитрием Метревели отравила своих дедушку и бабушку, после чего их тела были заморожены азотом, расчленены и по частям утилизированы в разные мусорные контейнеры в Самаре.

Суд заочно отправил Дмитрия Метревели под стражу. Его обвиняют в убийстве двух лиц из корыстных побуждений. Светлане Метревели предъявлено обвинение в пособничестве в убийстве, совершенном из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору.

В марте сообщалось, что бывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена Наталья, по версии следствия, были убиты их внучкой Екатериной Бельской из-за имущества на 145 млн рублей. Бельская планировала выручить эту сумму от продажи недвижимости и ценностей Тарховых, в частности, участков с коттеджами в Подмосковье и квартиры в ЖК бизнес-класса в Самаре.

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